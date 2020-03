Valeria Piazza sobre enfermedad incurable que padece: “Sentí mucho miedo, me dio una crisis”

La ex reina de belleza Valeria Piazza contó cómo enfrenta, desde principios del 2018, una enfermedad autoinmune, durante una entrevista con Sheyla Rojas.

Pese a que aún no ha revelado el nombre de lo que padece, la también modelo aseguró que sintió mucho miedo, por lo que tuvo una crisis cuando se enteró de que tenía que estar postrada en un cama y alejarse de la televisión peruana.

“[Fue un tiempo] de mucho miedo, de incertidumbre, me puse muy mal, me dio una crisis, estuve en la clínica por semanas y no sabían qué tenía. Era sentir ese miedo de [no saber] qué era lo que iba a pasar conmigo, si iba a salir de esta”, expresó para Estás en todas.

Continúa el tratamiento

Valeria Piazza padece un enfermedad incurable, pero con un buen seguimiento, ella puede sobrellevar su vida con normalidad.

La conductora de América Espectáculos, Valeria Piazza, reveló detalles de cómo enfrenta la temible enfermedad.

“Los dolores eran muy fuertes. Ahora sigo con la enfermedad, porque no se cura. Tuve que parar como 6 meses, me alejé de todo y no posteaba nada en redes sociales (…) ahora sigo con el tratamiento, todas las semanas uso las inyecciones y es un tratamiento que por lo menos tengo que tenerlo cinco años”, confesó la conductora de América Espectáculos.

Para ella como paciente, se debe enfrentar la enfermedad autoinmune controlando las emociones y un mejorado estilo de vida.

"Se puede activar por un cuadro fuerte de estrés, siempre tienes que estar pendiente de dormir bien, comer sano, hacer deporte", contó.

Valeria Piazza sufrió dolores de cabeza

A través de Instagram, Valeria Piazza describió uno de los primeros síntomas de la enfermedad incurable. "Jamás imaginé que ese dolor de cabeza escondía algo más”, reveló la modelo. Al dia siguiente, fue internada de emergencia sin un diagnóstico claro.