Susy Díaz, además de ser actriz cómica y exparlamentaria, es también conocida por haberse sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Por ello, la exvedette se ha ganado el título de ‘La reina de las cirugías’, cuyo nombre ha sido recientemente utilizado en un reportaje de Magaly Tv, la firme.

En conversación con las cámaras de Magaly Medina, Susy Díaz se sinceró y habló sobre todos sus retoques en el quirófano. ''Me he hecho de todo, me operé todo el cuerpo'', confesó, y además dijo que sería capaz de volverse a operar, pero que a sus 55 años, el temor la invade.

En su listado de cirugías con el bisturí, la excongresista enumeró que se realizó la rinoplastía, reducción de papada, aumento de senos y volumen de pómulos, y siete lipoesculturas. “Antes me metían ‘cuchillo’ una vez al año. Como tenía canje en la clínica, me operaba a cada rato", sostuvo.

Asimismo, la madre de Florcita contó que su primera cirugía plástica fue a los 35 años, y fue también en ese entonces que le inyectaron colágeno en sus prominentes labios.

Susy Díaz sobre Sheyla Rojas: “Me veo yo en ella cuando era joven”

Susy Díaz no tuvo reparos en compararse con la conductora Sheyla Rojas, quien ha sido criticada por sus excesos de operaciones.

La actriz cómica aseguró que en su juventud tenía mucha similitud con el aspecto físico de la presentadora de Estás en todas. “Yo la veo a Sheyla una muñeca, me veo yo en ella cuando era joven, mi cara cuando era joven”, señaló en Magaly Tv, la firme.