La ex reina de belleza Valeria Piazza conversó con la conductora Sheyla Rojas sobre cómo ha llevado la enfermedad autoinmune que la tuvo hospitalizada por varias semanas.

La modelo reveló ante las cámaras de América cómo fueron sus días después de ser diagnosticada con este mal que la llevó a estar distanciada de su trabajo y las pantallas de televisión.

PUEDES VER Valeria Piazza confunde por error a Sheyla Rojas con su peinadora

“Fue un tiempo de mucho miedo, de incertidumbre, me puse muy mal, me dio una crisis, estuve en la clínica por semanas y no sabían qué tenía. También era sentir ese miedo de no saber qué era lo que iba a pasar conmigo, si iba a salir de esta”, dijo la ex reina de belleza.

Sheyla Rojas entrevista a Valeria Piazza sobre su enfermedad

Asimismo, explicó el motivo de su ausencia en sus redes sociales. “Ahora sigo con la enfermedad, porque no se cura. Tuve que parar como 6 meses, me alejé de todo y no posteaba nada en redes sociales. Pasó el tiempo y poco a poco me fui recuperando. Tuvimos que irnos de viaje a Barcelona y regresé muy bien”, exclamó la exfigura de América televisión.

Sheyla Rojas y Valeria Piazza tienen amena conversación en Estás en todas

De la misma manera, la modelo se animó a comentar todo lo que tiene que realizar para mejorar de su enfermedad, ya que asegura que no tiene cura.

“Ahora sigo con el tratamiento; todas las semanas uso las inyecciones y es un tratamiento que por lo menos tengo que tenerlo 5 años. Como te digo no se cura pero la tengo controlado", declaró la ex miss Perú.

Haciendo una recomendación a todas las personas que se encuentran en el mismo estado que ella. "Yo le digo a todas las personas que tienen una enfermedad autoinmune que tienen que controlar mucho sus emociones, porque se puede activar por un cuadro fuerte de estrés, entonces siempre tienes que estar pendiente de dormir bien, comer sano, hacer deporte”, finalizó.