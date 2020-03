Sábado Deluxe: Hermana de Antonio Pavón desmiente rumores que lo vinculan a José Antonio Avilés

La situación meteorológica en Honduras sigue siendo muy complicada al igual que la convivencia entre los participantes del reality Supervivientes 2020. La hermana del torero, Alicia Pavón, acudió al plató de Sábado Deluxe para desmentir todo lo que se ha dicho sobre su hermano y el periodista.

Antonio Pavón fue noticia durante la semana tras los rumores de una supuesta noche de pasión con José Antonio Avilés, algo que ninguno de ellos ha confirmado.

Antonio Pavón y los rumores que lo ligan a José Antonio

El último viernes 28 de febrero en el programa Sálvame, Kiko Hernández señaló varios detalles sobre una supuesta noche de pasión entre ambos, lo cual podría aumentar aún más las tensiones en la isla.

En una noche calurosa de junio de 2019, según comentó Kiko Hernández, el torero y el colaborador, quienes no se conocían, coincidieron por curiosidad en un hotel cercano a Mediaset España e intimaron: “Pasaron más de 16 horas juntos. Dijeron de tomarse la última en la habitación de uno de los dos y terminaron intimando del todo”. Fue el propio Avilés quien se lo dijo al rostro de “Sálvame”: “él lo ha contado, y lo más seguro es que él lo cuente en Supervivientes en dos semanas”.

Sábado Deluxe: Alicia Pavón defiende a su hermano de los rumores

“He escuchado el rumor sobre mi hermano y me ha hecho gracia. Yo creo que no es verdad, pero lo que haga mi hermano lo sabe él”. “Si es mentira y lo ha hecho a propósito, me parece muy feo. Tú no puedes contar algo sobre alguien cuando es mentira”, señaló Alicia Pavón.

A su vez, la hermana del concursante de Supervivientes ha confesado tener pruebas que desmienten el rumor que ha extendido el colaborador de Vida la vida.