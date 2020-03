Sábado Deluxe: Adara y Gianmarco se enfrentan al polígrafo

A pesar de que Adara no forme parte de Supervivientes 2020, la presencia de su madre y su ex, Hugo Sierra, a convertido a la ganadora de la última edición de GH VIP en una de las protagonistas de la edición del reality.

Adara habló en el plató de Sábado Deluxe sobre su pasado con Hugo, su familia y su actual noviazgo con Gianmarco, quien también acudió al programa. El ganador de El tiempo del descuento se sometió al ‘PoliDeluxe’.

Adara está dolida con su padre

Jesús Molinero dejó de seguir a su hija en las redes sociales y se dedica a defender al que fue su yerno. “Le dije que le necesitaba, que estoy pasando por un momento muy difícil y no he tenido su apoyo. Me dice que lo he hecho muy mal, que me he besado con otro chico… Le cuento los problemas que tenía con Hugo y él lo justifica todo”, mencionó Adara.

Además, comentó que la madre y el hermano de Hugo la insultan por las redes sociales.

Adara revela detalles de su vida en Palma con Hugo Sierra

Adara reveló que vivió cosas muy dolorosas con Hugo y que este la insultó alguna vez durante su relación.

"Fue muy duro. No tenía a nadie ni a mis amigos ni a mi familia. Solo lo tenía a él pero era como si estuviera con un compañero de piso porque era muy frío conmigo y no me hacía caso”, contó a Jorge Javier Vázquez.

“Hugo, desde un principio, no quería que mi madre fuera, y no quería que estuviera en casa. Pero, ¿sabes cuando entras en una dinámica de no querer discutir, justificar las cosas y querer estar bien por encima de todo?”, ha confesado.

Adara y su relación con Gianmarco

Adara y Gianmarco se enamoraron durante GH VIP 7. La madrileña confesó cómo fue su primera noche juntos: “Por la noche y con la luz del baño encendida. Me pareció diferente. Cuando te sientes querida por una persona y hay tanta pasión, disfrutas de tu cuerpo”.

El ‘PoliDeluxe’ reveló que Gianmarco sentía atracción por Helena, la madre de Adara y que ha coqueteado con ella. Por su parte, el italiano lo ha negado rotundamente.

Además, la máquina de Conchita sí confirmó que el italiano no está con Adara para “ganar dinero en televisión y por interés”.