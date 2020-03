Rodrigo González expone a Rosángela Espinoza junto con misterioso acompañante

Rodrigo González viene haciendo de las suyas en Instagram con sus comprometedoras historias sobre conocidas figuras de la farándula. En esta ocasión, compartió una instantánea de Rosángela Espinoza que uno de sus seguidores le hizo llegar a su teléfono móvil.

La exfigura de Latina expuso a la participante de Esto es guerra en una escena dentro de un avión con un misterioso hombre. Según se ve en el clip, él la acompañaba a su viaje hacia Chiclayo, lugar donde la chica reality ofreció un show el último fin de semana.

“¿La Rosángela tiene quién le cargue la maleta?”, escribe el polémico personaje sobre el video. Así también, en otra de sus historias, muestra a la popular Chica selfie en compañía de un hombre que, aparentemente, estaba rodeando su cintura con sus brazos. La posición de la cámara pone en duda sobre si se trataría también de la mano de la influencer.

“¡Que corra el aire! Rosángela muy amable con su acompañante”, escribe Rodrigo González sobre la imagen.

La integrante de Esto es guerra fue captada junto a un joven tras rumores de separación con Víctor Hugo.

¿Rosángela Espinoza está soltera?

Cabe señalar que Rosángela Espinoza no comparte fotografías con su pareja, y muchos de sus compañeros en Esto es guerra insinúan que se encuentra soltera.

Tras estos rumores, la chica reality salió al frente y aclaró la situación. “No, Instagram es mi trabajo, no mi vida personal. ¿Por qué no subo fotos con mi enamorado? Porque no quiero, no quiero exponerlo, no quiero que me estén preguntando y así mantener mi libertad de que no me digan nada”, sostuvo.