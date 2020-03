René Pérez ha cautivado a miles de personas con su ultimo tema. El popular ‘Residente’ acaparó la atención de los medios de prensa tras lanzar el videoclip de la canción ‘René’, en la que habla sobre oscuros pasajes de su vida y sus problemas con la depresión.

Las reveladoras letras de la nueva producción han ocasionado que el video musical acumule 23 millones de visitas desde su debut en la plataforma YouTube. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención sobre el clip es la participación del pequeño hijo del rapero.

Tanta es la expectativa que ha generado el lanzamiento de esta íntima producción, que el propio René Pérez decidió compartir con sus seguidores de Instagram algunas imágenes del detrás de cámaras. En este material confiesa los motivos que lo llevaron a ocultar la identidad de su primogénito y por qué decidió incluirlo en este nuevo video.

“La primera vez que enseño la cara de mi hijo. Siempre me preguntaban por qué no lo enseñaba, bueno pues por protegerlo y porque no hay necesidad de meterlo en un mundo en donde él no ha decidido estar. Para hacer el video yo le pregunté si quería ser parte de él. Me dijo que sí, que él quería estar ahí conmigo”, expresó el rapero en el clip de Instagram.

El pequeño Milo tuvo una pequeña participación al final de la producción audiovisual y en ella protagoniza un conmovedor momento con Residente. En la escena, el niño se encuentra con su padre en una cancha de béisbol. El cantante deja caer una botella de licor y concentra su atención en su primogénito.

Luego de una tierna mirada, ambos de unen en un largo y afectuoso abrazo. El video termina con una imagen de padre e hijo abandonando el lugar de la mano.