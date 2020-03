René Pérez, más conocido como Residente, acaba de tocar el corazón de todos sus seguidores al lanzar su tema “René”, donde habla de los difíciles episodios en su vida que lo llevaron a pensar en el suicidio.

La canción ha impactado a todos sus fans peruanos y ha hecho recordar aquella vez que Residente cantó en la plaza San Martín, en el segundo piso de un bus turístico, después de que le cancelaran un concierto en el Estado Nacional.

Aquel momento toma más fuerza ahora que ha confesado, en su canción, lo difícil que le ha sido vivir de la industria musical.

“El concierto está lleno pero yo estoy vacío, en la industria de la música todo es mentira”, dice la letra.

Hace menos de seis años, el intérprete estaba listo para presentarse en el festival Color Night Lights que se iba a realizar en el Estadio Nacional. Sin embargo, el evento se canceló y el artista expresó su malestar en sus redes sociales.

“Lamentablemente, por razones ajenas a nosotros, la producción decidió cancelar el evento. Verdaderamente teníamos muchas ganas de tocar acá”, escribió en Twitter.

Más tarde, René sorprendió a todos sus fans peruanos al proponerles una avezada idea para que el concierto se realice de todas maneras.

“Lima, si alguien se comunica por acá con nosotros y nos presta amplificadores de guitarra y bajo tocamos esta noche de gratis donde sea”, reveló.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la propuesta del cantante. En unos momentos, el artista consiguió consolas, bocinas, y micrófonos. Ahora la incógnita era el lugar para el espectáculo, que luego fue anunciado por René en sus redes.

“Bueno gente, vamos a estar bastante roots y medio acústico pero le metemos como sea. En la Plaza San Martín. En pro del arte ”, escribió en Twitter.

A las 12: 30 de la madrugada alrededor de cinco mil personas se reunieron en una de las plazas más emblemáticas del centro histórico de Lima para vibrar al ritmo de las canciones de Residente.

Algunos llegaron confundidos e incrédulos, otros aparecieron con cervezas en la mano y los que gozaron de menos suerte tuvieron que subirse a los árboles para poder ver al artista.

“Vamos a dar el ejemplo a todo el mundo de que cuando toca Calle 13 no pasan cosas negativas”, dijo el cantante desde un bus turístico que fungió de escenario.

El cantante interpretó “Fiesta de locos”, “El aguante”, “La vuelta al mundo”, “Atrévete-te-te”, a pesar de las malas condiciones del sonido.

"No tenemos los equipos necesarios y no esperábamos que viniera tanta gente, pero los que saben las canciones cántenlas para que los que no nos escuchan puedan cantar con nosotros", avisó René

A las 1:45 de la madrugada terminó uno de los conciertos que ha quedado en la memoria de miles de peruanos por la entrega de Residente y su interés por no decepcionar a sus fanáticos.

Residente lanza viodeclip “René"

El intérprete sorprendió a sus seguidores e, incluso, a los que no acostumbran a estar pendientes de su carrera al estrenar una canción tan personal a la que llamó “René”.

Residente habla en la canción acerca de sus tristezas, miedos, su familia y muestra por primera vez el rostro de su hijo.

Además, en la publicación en Instagram, donde anuncia su nuevo tema, confesó que pensó en el suicido cuando estuvo de gira por México.