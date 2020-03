Niurka Marcos confiesa haber sido víctima de violencia a manos de su exesposo

Niurka Marcos es conocida en México por decir lo que piensa sin importarle el que dirán. Y esta vez, fiel a su estilo, la actriz y bailarina no dudó en hablar sobre su propia experiencia en relación a la violencia contra la mujer.

La cubana confesó haber sido víctima de estos abusos en una ocasión anterior cuando era muy joven. Además, agregó que esto sucedió durante su primer matrimonio y a manos de quien entonces era su esposo.

“A mí nada más en una ocasión (me maltrataron), al principio de mi vida me pusieron una pistola, me ahorcaron, me arrastraron, me jalaron del pelo, pero sólo en una ocasión”, expresó Niurka Marcos a medios locales.

Sin embargo, la actriz de ‘La fea más bella’ resaltó su rápido alejamiento del entorno en el que se encontraba. “Yo soy de las mujeres que una vez y en seguida busco la manera de escapar, bajo perfil, pecho tierra, modo avión”, narró.

La artista aprovechó la oportunidad para mostrar su respaldo al paro nacional del próximo 9 de marzo en el que se espera evidenciar la importancia de las mujeres en el desarrollo social y económico de México.

"Estamos planeando para ese día apagar la presencia femenina para que sientan un poquito lo valiosas que somos, lo importante que somos para la sociedad, para la familia, para los hijos, para educar”, expresó Niurka.

La bailarina no quiso ahondar más en las preguntas sobre si sufrió algún tipo de violencia en su relación con el productor Juan Osorio, pero sí confirmó que participará de la protesta ‘Un día sin mujeres’.

“Yo también me voy a quedar en mi casa como todas las mujeres, ¿por qué? No solamente las mujeres, también los esposos de las mujeres que estamos apoyando esta causa que además es muy necesario hacerlo”, finalizó.