Natalie Vertiz todavía no quiere tener otro hijo con Yaco Eskenazi

Natalie Vértiz y su esposo Yaco Eskenazi revelaron, hace unos días que tuvieron que enfrentar una crisis matrimonial luego del fallecimiento del padre del conductor de televisión.

Sin embargo, el exchico reality dijo que dicha situación ya terminó y que ahora se encuentra “perfectos” en su relación. Además confesó que desea que la familia siga creciendo, pues para él ya es hora de tener otro hijo con su esposa.

“Gracias a Dios ya está pasando nuestra primera tormenta. Creo que ya estamos un poco más cerca (de tener un segundo hijo). Yo sigo respetando el cuerpo de mi esposa porque ella tiene contratos con marcas que le piden que no se embarace, bikinis y esas cosas. Entonces, tengo que respetar lo que mi esposa decida”, explicó hace unos días.

Tras ello, las cámaras de Magaly Medina buscaron a Natalie Vértiz para saber que decía al respecto. Durante un evento realizado en su escuela de modelaje, los reporteros de Magaly TV, la firme le consultaron a la exreina de belleza acerca si había pensado en tener otro bebe, sin embargo, ella solo atinó a soltar una risa para disimular su nerviosismo.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi aclaran situación matrimonial Foto: Instagram

“Más adelante”, dijo la modelo. Además, respaldó lo que dijo su esposo respecto a a su situación matrimonial e indicó que se encuentran “super bien”. “Él es mi esposo y bueno, así será”, dijo.

Además, Natalie Vértiz no se atrevió a retar a Magaly Medina a que le realice un ampay a Yaco Eskenazi, ya que asegura confiar en su esposo, así como él en ella. “El que nada debe, nada teme. Es un buen esposo. No (acerca del reto), no, yo no reto a nadie”.