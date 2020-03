Melissa Paredes sobre Rodrigo Cuba y futbolistas infieles: “Yo me fijé en un buen hombre"

Melissa Paredes confesó detalles de cómo mantiene una relación a distancia con el futbolista Rodrigo Cuba, quien tuvo que viajar a México para integrarse a su club deportivo, Atlético Zacatepec.

La ex chica reality y actriz de Ojitos hechiceros aseguró que no le teme a una posible infidelidad del padre de su hija porque su matrimonio es sólido.

"Casi ni peleamos. Antes de ser novios fuimos muy amigos, por eso nos llevamos súper bien, nunca tuvimos una cosa mala ni fea y esperemos no tenerla jamás, Dios quiera", declaró la exmodelo.

Pese a la ‘mala fama’ de los futbolistas, para Melissa Paredes, la traición no es algo que ‘le perturbe la cabeza’. “Si se da qué podría hacer... Que pase lo que tenga que pasar”, expresó.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en México Foto: Instagram

Marcó distancia. Melissa Paredes defendió a Rodrigo Cuba de comparaciones con otros futbolistas. “No todas las personas son iguales, no todos quieren trabajar y crecer profesionalmente, algunos tienen otros intereses... En el caso de mi esposo, yo me fijé en un buen hombre y esa es su profesión, sobre los demás futbolistas es algo que no me interesa”, señaló la actriz.

La exintegrante de Esto es guerra confesó que tiene ‘reglas pactadas’ con su pareja el ‘Gato’ Cuba, por ello, tras tres años de casados, a él ya no le interesa ir de fiesta con ‘amigas’, en contraste con sus colegas.

Melissa Paredes lamenta estar distanciada de Rodrigo Cuba

Se comunican a través de videollamadas. La actriz protagonista de Dos Hermanas admitió que siente mucha pena por no despertar al lado de su esposo Rodrigo Cuba.

“Es duro. Duele no estar juntos, no levantarme con él, no hacer las cosas que hacíamos habitualmente”, contó.