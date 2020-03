La actriz Melissa Paredes llamó la atención de sus fans al revelar cuál fue la reacción de su esposo, Rodrigo Cuba, luego de enterarse de la sorpresiva revelación que hizo Fabio Agostini en el sillón rojo de El valor de la verdad.

Como se recuerda, el modelo contó en el programa que mantuvo un encuentro íntimo con Melissa y Andrea San Martín, en el departamento que compartía con su hermano Bruno Agostini, luego de coincidir en una discoteca de Miraflores.

Melissa Paredes

En conversación con el diario Trome, la actriz de Dos hermanas aseguró que le pareció una falta de respeto y una imprudencia de parte de Agostini que se exprese así de su privacidad.

Además, Melissa Paredes afirmó sentiré segura al lado de su esposo, Rodrigo Cuba, ya que, al enterarse de la noticia, no ahondó en el tema ni le pidió explicaciones: “Tengo un esposo maravilloso, él respeta mucho a las mujeres, a todas, y no me cuestionó, a otros les hubiera dado la locura”, dijo la exprotagonista de Ojitos Hechiceros.

“Ni siquiera me lo preguntó, si fue cierto o no, él solo dijo: ‘qué tarado’, y me siguió hablando de otras cosas. Yo me quedé (pensando) y dije: ‘mi hijo va a ser así’”, agregó Melissa.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Melissa Paredes se refiere a la relación a distancia con su esposo

Como se sabe, Rodrigo Cuba y Melissa Paredes afrontan un distanciamiento por motivos laborales ya que el futbolista fue fichado por el club Atlético Zacatepec de la Liga mexicana, pero este no es un inconveniente para la intérprete, tal y como lo expresa:

“Creo que son situaciones que pasan en la vida, nos tocó vivirla y lo único que nos queda es ser fuertes, amarnos y esperarnos, sin dejar de lado nuestros sueños, y por eso estamos separados ahora. Ambos tenemos metas por cumplir y creemos que con esfuerzo y sacrificio uno hace realidad todo lo que quiere”, acotó Melissa Paredes.