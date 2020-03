July Pinedo confiesa acoso en la TV: “Querían agarrarte y hacer cosas contigo”

Durante las décadas de los ochenta y noventa, July Pinedo fue uno de los rostros más queridos de la televisión peruana. Llegó incluso a competir con Gisela Valcárcel por la preferencia de las amas de casa. Sin embargo, estando ya retirada del entretenimiento peruano, la expresentadora ha confesado los duros pasajes que sufrió a causa del acoso.

En declaraciones vertidas para Ojo, July Pinedo reveló que padeció de diversos episodios de acoso en la televisión peruana.

July Pinedo fue una de las presentadoras más queridas de la televisión peruana en la década de los noventas.

“Era terrible porque no había estos aparatos con los que podías entrar a una reunión y grabar aunque fueran tus jefes. Simplemente llegabas, entrabas y el hombre pensaba que su oficina era un hotel, quería agarrarte y hacer cosas contigo”, reveló July Pinedo.

Sin embargo, la expresentadora, que siempre se caracterizó por ser una mujer de carácter fuerte, comentó que nunca dejó que estos casos de acoso llegaran a otro nivel.

En su paso por la televisión, July Pinedo habría sufrido diversos casos de acoso por directivos de canales.

“Yo les decía, ‘un momentito, para tu carro, así no son las cosas. A mí no me gustan esas tonterías. Si tú quieres conquistar a una mujer que no sea de esa manera: a la bruta, a la mala’. Hubo uno que dijo ‘¿En qué país quieres que te regale una casa, un departamento? Vas a tener asegurado el futuro de tus hijos, de tus nietos’, esas cosas”.

Consciente de que en su mejor época fue considerada toda una “bomba sexy” por su escultural figura, July Pinedo aseguró que, en una sociedad machista como la peruana, se cree que una mujer atractiva es interesada o ‘fácil’.

“Una puede estar como quiere y eso no quiere decir que estás invitando, ‘oye, quiero cama contigo’, a mí me respetas. Yo soy tal cual no voy a cambiar... me aceptas tal y como soy, para qué tanto trabajo en un gimnasio para esconderme como una monja”.

En ese sentido, la exrival de Gisela Valcárcel aseguró ser una mujer que nunca se ha visto deslumbrada por el dinero ni la fama de otras personas.

Con los años, July Pinedo enfocó su carrera en los programas radiales.

“Yo me deslumbro con la forma de ser de alguien, la amistad valiosa de años, la sinceridad. Lo material lo puedo conseguir trabajando; tengo brazos, piernas, inteligencia. El dinero va y viene, pero aquellas cosas que haces pasando por tus principios te dejan una marca, una culpa que vas a cargar siempre”.

Finalmente, July Pinedo envió un duro mensaje contra la doble moral que, en muchos aspectos, es una constante en nuestra sociedad, sobre todo contra las personas "cucufatas”.

En su mejor momento, July Pinedo fue considera como una "bomba sexy" en el entretenimiento peruano.

“’Putufatas’ diría yo. Porque hablan de una cosa y están haciendo otra con sus vidas personales. Critican al prójimo sin mirarse al espejo viendo lo que en verdad están haciendo”, sentenció la expresentadora de televisión.