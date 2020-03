Julia Roberts es una reconocida actriz de Hollywood, ha ganado un premio Oscar por su papel en “Erin Brockovich”, pero se hizo conocida por la película “Pretty Woman” (1990).

Sin embargo, también es admirada por su belleza, pues luce una piel radiante a sus 52 años; por eso, en una entrevista con la revista People contó cuáles son sus secretos de belleza.

Uno de su primeros consejos fue siempre usar protector solar: “Como madre responsable con tres hijos que aman estar al aire libre, confío totalmente en un buen protector solar”.

La actriz también contó que un paso importante es lavarse la cara, pues aunque parezca algo trivial es muy importante, así como, tener el rostro hidratado.

“Necesito tener la cara hidratada, me centro mucho en ella”, reveló a la revista Allure.

Julia Roberts revela sus secretos de belleza. Foto: Instagram

El cuarto consejo de la protagonista de “Pretty Woman” es llevar una rutina de belleza sencilla pero constante: “En un día normal simplemente me cepillo los dientes, me lavo la cara y me doy protector solar”.

Sin embargo, confesó que a veces se descuida un poco, pues su papel como mamá la tiene sin tiempo: “Soy una madre ocupada, a veces doy crema del sol solo a mis hijos y al salir a la calle me quemo la nariz. Me esfuerzo mucho para cuidarme en ese sentido”.

Por último, Julia Roberts contó uno sus secretos mas importantes: la alimentación, pues tiene consecuencias notables en la piel.

“Tratamos de comer siendo conscientes...Tienes que comer cosas buenas para obtener buenos resultados”, dijo al periódico Toronto Sun.

Además, recalcó que también es importante tener un ritmo sano de vida: “Mantén la calma, bebe agua, duerme y estate alegre”.

No es la primera vez que Julia Roberts habla de la importancia de tener un buena actitud ante la vida y las demás personas, ya que en anteriores entrevistas ha recalcado que siempre hay espacio para ser gentiles y dulces con los otros.