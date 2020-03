La popular Chabelita, Isabel Acevedo, sigue impactando a sus seguidores. La integrante del equipo de los ‘combatientes’ compartió, desde su cuenta oficial de Instagram, unas historias en las que se le puede ver junto con Alejandra Baigorria y otras amigas, celebrando los carnavales de este año.

En los videos publicados por la expareja de Christian Domínguez, se le observa muy contenta, pintada de colores fosforescentes y bailando en una discoteca en compañía de Baigorria, quien últimamente amenazó a Guty Carrera con demandarlo.

“Paint, así cerramos los carnavales 2020”, es el mensaje que acompañó una fotografía que también publicó la Chabelita, la cual cuenta con más de 7219 me gusta hasta el momento.

Además, los fieles seguidores de la bailarina se hicieron presentes celebrando la cariñosa amistad entre Isabel Acevedo y Alejandra Baigorria y les escribieron varios comentarios.

Isabel Acevedo junto a Alejandra Baigorria. Foto: Instagram.

“Espero que la amistad entre Chabelita y Ale sea muy grande. ¡Las Adoro! Chabelita sigue adelante”, “Hermosas mi Chabelita y mi Alita Baigorria”, “Éxitos Chabelita, a pesar que de ti dicen muchas cosas que no son ciertas”, son algunas de las muestras de cariño de sus seguidores.

Isabel Acevedo habla sobre la futura boda de Christian Domínguez con Pamela Franco

Isabel Acevedo fue consultada sobre los planes del cantante Christian Domínguez con su novia Pamela Franco. Ante lo cual, la concursante de Esto es guerra aseguró que él ya forma parte de su pasado y que ya superó el fin de su romance, el cual duró tres años.

“Que sean felices, siempre lo he dicho. No hablo de él, estoy tranquila, enfocada en mis cosas, estoy feliz (…). Que tengan perritos, bebitos, que se casen, me da igual”, afirmó.