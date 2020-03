Billie Eilish y el porqué de su peculiar forma de vestir

Con tan solo 18 años, Billie Eilish ya es considerada como la cantante pop más importante del momento, al hacer historia en las últimas premiaciones de la industria musical.

El pasado 25 de enero durante en la entrega de los Premios Grammy, la intérprete de Bad guy se convirtió en la primera mujer en recibir los cuatro galadrones en las categorías: álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista; además de ser la más joven en lograrlo.

Billie Eilish. (Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP)

La estrella también fue invitada para presentarse en los Premios Oscar, evento en el que interpetró el éxito Yesterday. Semanas después fue condecorada como la mejor artista femenina internacional en los Brit Awards.

Clave de su éxito es, sin duda su estilo de vestir, el cual es constantemente criticado en todas las presentaciones que realiza, pero guarda un gran significado para ella.

Como se sabe, la artista mantiene un look muy diferente al de sus contemporáneas como Camila Cabello o Dua Lipa, entre otras. Sin embargo, eso no ha impedido que siga brillando en la industria musical y se convierta en el éxito que es ahora.

No cabe duda que Billie Eilish ha marcado su propio estilo alejándose de la categoría sexy. Su forma de vestir se caracteriza por tener rasgos masculinos, ya que se puede apreciar que elimina todo rastro de querer mostrar su silueta para simular la contextura de alguien robusto. Cabe resaltar que las mejores marcas de ropa la están vistiendo actualmente.

Al respecto la cantante reveló para la revista Vogue de Australia que se viste conforme a su personalidad. “Es toda mi identidad. Toda mi personalidad se basa en mi ropa y lo que llevo puesto ese día. A veces tendré una personalidad diferente para un atuendo diferente. Si llevo puesto algo con lo que no me siento cómoda, me convertiré en una persona totalmente diferente”, explicó.

Incluso cambia el color natural de su cabello por uno verde fosforescente, demostrando de esta manera que no se necesita seguir con los patrones de belleza para seguir luciendo muy bien.

Además, a la artista parece no importarle los comentarios que realizan sobre su aspecto, ya que confesó recientemente que ha dejado de leer estos en redes sociales, ya que puedan perturbar su salud mental.

"Paré hace días de prestarles atención. Literalmente hace una semana. Dejé por completo de leer los comentarios, porque estaban arruinando mi vida. Una vez más”, confesó la joven.