Jean Paul Santa María tras ganar custodia a Angie Jibaja: “Estoy enamorado de mi familia”

El pleito entre Jean Paul Santa María y Angie Jibaja por sus hijos parece ser una historia de nunca acabar. Luego de conocerse que el cantante se quedó con la custodia de los menores, este reveló que los pequeños viven con él y su actual pareja Romina Gachoy, asegurando que tienen una buena relación.

En declaraciones brindadas a Trome, el padre de los hijos de Angie Jibaja confesó haber encontrado la felicidad tras convivir con los dos pequeños que tuvo con la polémica modelo y uno con la uruguaya Romina Gachoy.

Jean Paul Santa María y sus hijos viven junto a su actual pareja Romina Gachoy.

“Estoy contento y agradecido. Crecí como persona y como pareja con Romina. He aprendido de muchos errores; ella tiene un cariño increíble por ellos (sus hijos con Angie Jibaja) y se llevan súper bien. Se quieren, adoran y ella los engríe más que a mí”.

Acto seguido, Jean Paul Santa María comentó que los hijos que tuvo con Angie Jibaja son muy afectivos con Romina Gachoy, quienes corresponden con creces el cariño que la uruguaya les demuestra.

Angie Jibaja perdió la custodia de sus hijos con Jean Paul Santa María.

“Ellos son unos dulces con Romina. La hacen cartitas y regalitos. Hoy puedo decir que estoy enamorado de mi vida y (estoy) muy agradecido”, explicó.

Pero cuando el periodista le preguntó sobre el video de Angie Jibaja donde aseguraba que no le permitían ver a sus hijos, el cantante fue esquivo en su respuesta.

La aparente conducta errática de la modelo habría sido sustento suficiente para la justicia peruana para quitarle la custodia de los menores y dársela a Jean Paul Santa María.

“No hablo de ella ni de terceras personas para no generar controversia. Lo único que puedo decir es que estoy súper feliz con mi familia”, comentó.

Finalmente, el ex de Angie Jibaja aseguró que, por lo menos ahora, no está en su agenda tener más hijos: “Todavía. En mi casa estoy con mis tres hijos, así que uno más todavía no. Hay que agrandar la billetera primero”.

Angie Jibaja indignada tras perder la custodia de sus hijos.

Angie Jibaja asegura que no le dejan ver a sus hijos

Tras conocerse que Angie Jibaja perdió la custodia de sus menores hijos, la polémica modelo usó las redes sociales para dar a conocer no solo su malestar, sino también el dolor tras ser alejada de los menores.

“Los amo... Dios es grande. Vamos a cumplir nuestros sueños... Lo que nos hace más feliz, llenarnos de amor”, “Mi niña, la niña de mis ojos... madre es madre... Siempre, siempre por siempre lucharé por ustedes”, “nunca dejaré de decir que este sistema fue tan injusto con nosotros... éramos la mejor familia. Hay un Dios que lo ve todo”.

En un video posterior, entre lágrimas, Angie Jibaja reveló que no la dejaban ver a sus dos hijos. A propósito del día del amor y la amistad la modelo expresó:

“Feliz día del amor Janco, Gía y Nicolás. Aunque no nos dejen hablar por teléfono, aunque no nos dejen vernos todavía, feliz día del amor... Ustedes son la máxima expresión de amor, lo más grande. Nico, ayer nos vimos, mi amor, feliz día. Feliz día del amor a todos y no estoy deprimida, solo siento amor... Injusticia: Janco, Gía y Nicolás son mi vida, son mi único amor, los extraño mucho... el poder en este país es increíble”.