'Volverte a ver’ ha sido el escenario para que Gloria Camila cuente cosas que pocos sabían sobre su vida. Este viernes, la joven contó de todo en el plató: cómo fue su vida entre cámaras y ‘flashes’ y cómo se sintió al llegar a España en 1999 y ser adoptada por Rocío Jurado y José Ortega Cano.

“Cuando eres pequeña, no eres consciente de la fama de tus padres, que por cierto tengo los mejores”, indicó al inicio de la entrevista con Carlos Sobera. Sin embargo, las cosas en su vida tendrían más sentido años después: “Cuando cumplí dieciocho fue duro para mí porque tenía a la prensa todo el rato detrás”, confesó.

Sobre su llegada a España por la adopción, Gloria Camila reveló: “Yo era muy pequeña, tengo pocos recuerdos de cuando llegué. Salí de un pozo negro a una vida llena de luz y mucho cariño. Era como ser feliz, pero de verdad”.

“Doy gracias a Dios por los padres que me han tocado que son maravillosos. He tenido el cariño desde muy pequeña. Yo me he sentido querida siempre”, detalló la hija de Rocío Jurado. Asimismo, sobre sus padres contó: “Mi madre era muy estricta y mi padre era más suave. Yo era muy de padre y mi hermano muy de madre. También cuando se iba de viaje traía regalos para todos y si había un cumpleaños se hacía una gran fiesta”.

“Han sido unos padres increíbles, y ella era el gran pilar de mi casa”, dijo emotiva Gloria Camila. “Lo que más admiraba de ella era su humildad y cómo era como persona. Abría a todo el mundo las puertas y recibía a todo el mundo con muchísimo cariño”, añadió.

Sobre la enfermedad y posterior fallecimiento de su madre, la joven explicó que en ese momento “no era consciente de lo que estaba pasando ni de lo que podía llegar a pasar. Yo me entero de que mi madre fallece la noche que se pone peor y me mandan con mi hermano a casa de mi tía Mari Carmen”.

Con los ojos llorosos, Gloria Camila relató que, "al día siguiente tenía colegio, pero no me despertaron, pensé que se quedaron dormidos. Y de repente, vinieron mi tía y mi prima y me dijeron que había una nueva estrella en el cielo”.

"Yo veía llorar a mi padre todos los días y dormía con él todas las noches”, contó. Y así fue como la conexión con su padre incrementó. Ortega Cano estuvo a punto de perder la vida por un accidente de tráfico que hizo que estuviera en prisión. “Le llegaron a dar la extremaunción”, mencionó.

Carlos Sobera no dudó en preguntarle cómo iba su relación con Rocío Carrasco, a lo que la joven confesó que es inexistente. “Yo habría tenido una conversación hace años, pero ya no porque tengo mi vida. Tampoco digo que no porque si hay que tenerla la tendré, pero no espero ese día”, aseguró.

“Cuando yo era pequeña, la relación era buena. Yo no sé qué pudo pasar para que de repente desapareciese”, zanjó la hija de Ortega Cano.