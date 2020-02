Por su pegajoso reggaetón, el cantante Ozuna recibió de manos de María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, dos Gaviotas de oro y plata por pedido del ‘mounstro’ de la Quinta Vergara.

“¡Gracias! yo también los amo mucho y ya sé que me ama todo este público que canta todas mis canciones y apoya mi carrera”, manifestó ante gritos de los espectadores.

Asimismo, antes de cantar “Criminal”, el intérprete envió un mensaje a los presentes que lo observaban en la Quinta Vergara y a través de las señales de televisión. El ‘negrito ojos claros’ agradeció a su público y confesó que, pese a no saber de política, siempre mostrará su apoyo al pueblo.

“Viña, quería aprovechar este momento sobre todo para darle las gracias a Dios que hace esto posible y a ustedes que me han dado tanto amor y tanto cariño. Quiero que sepan algo desde lo más profundo de mi corazón. Yo no conozco nada de política, nunca me ha interesado saber de política, lo único que yo sé es que yo estoy con el pueblo. El pueblo es el que me ha dado amor, me ha dado el cariño y no solamente en Chile, en el mundo entero”, resaltó el reciente ganador de la Gaviota de Oro y Plata del evento.

Asimismo, hizo un llamado a los presidentes cuyos países se encuentran en crisis sociales y políticas. “A todos los presidentes necesitamos escuchar al pueblo, escuchar a la juventud, necesitamos complacer estos deseos, esos sueños de estos jóvenes que quieren estudiar. Chile los quiero mucho y los llevo en mi corazón. Estoy con ustedes, al igual que Venezuela, al igual que Colombia, al igual que Puerto Rico, al igual que República Dominicana. Todo se puede con la paz, con el amor y con el diálogo Chile”, finalizó entre gritos y aplausos de la gente.