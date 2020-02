Una vez más. Yiya no ha logrado controlar los impulsos y ha cargado contra Rocío Flores durante ‘Supervivientes 2020’. “Morsa y “Eccehomo” fueron algunos de los agravios que Jorge Javier Vázquez tuvo que interrumpir. El colaborador ha dejado el caso para que la organización decida.

Esta segunda gala de la competencia ha sigo espectacular, pues Telecinco ha conseguido un 29.1% y 2 837 000 espectadores. Pero a base de insultos, no. El hecho que desató Yiya ocasionó la molestia de Vázquez, quien le dijo: “Creo que acabas de traspasar una línea y debe ser la organización quien decida”.

Y es que la concursante arremetió, una vez más, contra la hija de Antonio David Flores. “Las personas que bufan no son personas son animales. […] Le he dicho morsa y le he llamado eccehomo”, explicó la joven empresaria antes de que Jorge Javier interrumpiera sus comentarios.

Toda la escena comenzó cuando el pirata Morgan ordenó que decidan qué concursante iría a la nueva misión. La nieta de Rocío Jurado se ofreció a subir por la montaña hasta la estatua llevando el cofre a cuestas. Sin embargo, la decisión no le agradó a Ferre y otros chicos, por lo que la joven tuvo que desistir.

Las quejas no tardaron, y Rocío Flores expresó su desacuerdo con aquellos compañeros que critican a las chicas para subir a hacer los retos por considerar que no cuentan con la fuerza suficiente para superar la competencia.

A Yiya se le pusieron palabras como “Rocío no quiere subir”, pese a que ella no había dicho. El hecho enfureció mucho a la empresaria y también a Flores, que elevó el tono y dijo: “Porque no quiero no, porque tengo razones y conmigo no te pongas a discutir que yo contigo no estoy hablando”.

“Tú te has creído con el poder de decir quién participa y quién no. Eres muy sibilina y en vez de tirar el baloncito fuera lo que tienes que hacer es hablar más claro”, le increpó Yiya. “Tú consideras que somos unos apestados porque perteneces a una familia elitista”, continuó.

Rocío Flores también se mostró enfurecida por las palabras de su compañera. “Yo no me considero más que nadie, te lo dije el primer día y no me hagas que te lo repita más”, replicó. Es así que la hija de Rocío Carrasco no dudó en decir lo siguiente: “Su comportamiento es nefasto y no tengo porqué permitir que una persona me insulte cada dos por tres”.