Sheyla Rojas se pronuncia tras ser vinculada con millonario rapero extranjero [VIDEO]

Sheyla Rojas rompió su silencio y habló frente a las cámaras de América hoy sobre su vinculación con un rapero extranjero durante su estadía en Francia. El músico, que en Instagram se hace llamar ‘No limit Paris’, apareció en unas historias de la modelo chiclayana.

Tras esto, sus seguidores en la mencionada red social comenzaron a relacionarlos, dando a entender que entre ambos había algo más que una amistad. Al respecto, la expareja de Pedro Moral descartó tener un romance con él.

Sheyla Rojas presenta en Instagram a su amigo Nolinik Paris

“No estoy saliendo con nadie, sigo soltera. Obviamente hay pretendientes, quiero conocer gente. Estoy en esa etapa bonita, pero por el momento no me relacionen con nadie. El día que esté con alguien, lo diré. Así que hay Sheyla soltera para rato”, dijo la conductora de Estás en todas.

Solicitó también que no malinterpreten sus salidas con hombres. “No podría decir (cuántos pretendientes tiene), pero si me invitan a salir y se da la oportunidad, puedo salir con amigos. No vayan a pensar otra cosa”, sostuvo.

Cabe señalar que la conductora de televisión fue relacionada con el rapero millonario tras un viaje que tuvo a Francia. Ella usó su cuenta de Instagram para compartir historias, y en una de ellas, se la vio junto al músico.

El hombre que fue visto con la madre de ‘Antoñito’ es una persona muy influyente en las redes sociales. Cuenta con más de 9 mil seguidores en la mencionada red social. Según su actividad, tendría lazos de amistad con personajes de Hollywood como Paris Hilton y Jean Claude Van Damme.