Prince Royce cuenta cómo es su vida de casado y si planea tener hijos

El cantante Prince Royce sorprendió a sus fans cuando, después de ocho años de relación, se casó con la modelo Emeraude Toubia en una boda privada.

En un reciente entrevista con MezcalTV, el intérprete reveló información acerca de su vida de casado y también habló de su nuevo disco Alter Ego.

El artista explicó cómo eligió el nombre de su reciente trabajo discográfico que celebra sus 10 años de carrera.

“Este año cumplo 10 años de carrera y quise hacer algo como que diferente, celebrar, entonces el concepto de [mi nuevo] disco es Alter Ego. Creo que todos tenemos diferentes personalidades, actuamos de una manera en la casa o en el trabajo, con tu familia o con tu novio”, relató.

Prince Royce entonces se animó a contar detalles de cómo es él y lo que le gusta hacer en sus momentos libres.

“Me encanta hacer cosas diferentes, me encanta salir, me encanta ir a bowling, me encanta probar diferentes cocktails”, aseguró.

Luego se animó a contar si ahora que está casado con Emeraude Toubia su rutina diaria ha cambiado.

“La verdad no ha cambiado mucho, creo que es lo importante. La gente se acostumbra y dice ‘¡ay, ya estoy cansado!’, y no se acostumbra a salir, a tomar un shake, ‘no debo comprar ese regalo’, y hay que vivir”, confesó.

Para finalizar, Prince Royce contó si es que ya piensa tener hijos con su esposa.

“Niños espero en un futuro cercano. Quiero ser papá joven, mucha gente me dice tienes que hacerlo ya, nunca vas a encontrar el momento perfecto.Y creo que quizás en un año o dos. Todavía no lo hemos pensado tan profundamente”, reveló.

El artista estrenó hace poco su nuevo disco Alter Ego que está compuesto por 23 canciones y tiene colaboración con Marc Anthony y Maluma