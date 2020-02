Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi han estado en boca de todos debido a las constantes especulaciones de una separación. El matrimonio de los ex chicos reality es, hasta el momento, el más estable y con menos escándalos mediáticos.

Sin embargo, en las últimas semanas se incrementaron los rumores de una eminente separación, precisamente cuando la modelo viajó a Estados Unidos con su engreído.

PUEDES VER Yaco Eskenazi confirmó distanciamiento con Natalie Vértiz por fallecimiento de su padre [VIDEO]

En medio de las verdades a medias, Yaco Eskenazi, mediante conferencia de prensa para promocionar la nueva temporada de Mi mamá cocina mejor que la tuya, habló sobre el tema indicando que sí tuvieron un distanciamiento tras el fallecimiento de su padre, hecho que le hizo aislarse de todo el mundo.

Ahora, Natalie Vértiz, en cambio, aseguró que hay cosas de pareja que no requieren ventilarse, pues prefiere resolverlo con su esposo.

“Nunca me ha gustado mostrar el lado negativo, pero como toda pareja, tenemos altos y bajos. Yaco ya salió a aclarar todo lo que estábamos pasando y dentro de todo somos una familia, siempre lo seremos, pase lo que pase. Yo estoy feliz con mi relación y mi familia", expresó la exreina de belleza a las cámaras de Magaly TV, la firme.

Además, la ex chica reality dejó en claro que tiene mucha confianza en Yaco Eskenazi, haciendo referencia al ‘ampay’ que le hizo el programa de Magaly Medina.

"Él tiene derecho de ir con sus amigos, yo confío, así como él confía en mí. Yo sabía dónde estaba’’, confesó la también empresaria.

“El que nada debe nada teme”, manifestó Natalie Vértiz, con referencia a lo que su esposo le dijo a Magaly Medina: retó que le ‘ampaye con otra mujer’.

Yaco Eskenazi supera distanciamiento con Natalie Vértiz

Luego de confirmar que tuvo un alejamiento con Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi se encuentra pasando buenos momentos al lado de la ex Miss Perú.

“Estoy contento, estoy en una etapa de mi vida que vuelvo a salir a flote como saben he estado pasando algunos días difíciles”, manifestó.

“Todas las personas somos diferentes y tenemos maneras diferentes de asumir la pena. Mi personalidad hace que no hable mucho, me pongo un poco antipático todo me fastidia y me pongo renegón”, añadió el conductor de TV.