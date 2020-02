Karina Jordán y Diego Seyfarth se casan: imágenes de la fiesta preboda enternecen a fans

Karina Jordán y Diego Seyfarth se darán en “sí, acepto” en matrimonio el próximo 28 de marzo, después de casi cuatro años de relación.

A través de Instagram, los actores compartieron imágenes de los preparativos para la boda y de su reciente sesión de fotos en el que participaron familiares y amistades cercanas a los futuros esposos.

En la fiesta preboda, la actriz lució una prenda color perla de la diseñadora peruana Xayire Fuentes, mientras que Diego usó un saco plomo y corbata michi.

En julio pasado, Karina Jordán dio a conocer sus planes de boda y agradeció a Diego por los momentos felices que han compartido durante estos 48 meses.

Karina Jordán

“Con demasiada emoción y nervios quiero presentarles esta editorial de fotos de la revista Cásate y punto y contarles oficialmente que nos vamos a casar. Gracias amor mío Diego Seyfarth por regalarme tantos momentos de felicidad, por entenderme como nadie, porque compartes conmigo tu tiempo que es lo más preciado que tenemos, porque crecemos juntos en este viaje maravilloso y me siento bendecida por hacerlo a tu lado. Te admiro amor, eres un hombre maravilloso”, escribió la actriz en Instagram.

Karina Jordan se confiesa en revista

En la citada revista, semanario especializada en novios, Karina Jordán reveló que con Diego ha logrado construir una relación saludable y feliz, aspectos que no había conseguido con pasadas experiencias románticas.

“Desde chicas nos enseñan a esperar al príncipe azul, a que necesitamos que alguien nos ‘complete’ y que nos ‘rescate’ ¡Qué engañadas hemos estado! Son esos paradigmas sociales los que nos limitan y no nos dejan ser libres", se lee parte del mensaje de la intérprete peruana.

Karina Jordan

"Nosotras estamos completas, la pareja que elegimos viene a complementar nuestra felicidad, no a ‘completarnos’”, cuenta Karina Jordán en la revista.

La actriz admitió que antes de que Diego llegue a su vida, pasó por experiencias poco agradables en el ámbito amoroso, que la llevaron a descuidar su autoestima.

“Pasé por una serie de relaciones poco saludables en las que me adaptaba al otro, quería agradar y sobre todo, opté por conformarme con lo que me daban, así sintiera que no era suficiente. Si bien en ese momento no estaba preparada para verlo así, hoy sí lo veo”, refiere.