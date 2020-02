Josimar Fidel, líder de la orquesta que lleva su mismo nombre, negó frente a las cámaras de Magaly TV, la firme que su actual parea María Fe Saldaña esté embarazada. Tras ser abordado por el reportero del programa, el salsero dio una tajante respuesta.

"¿De dónde sacas eso? [...] No sé de dónde sacas eso, papi. Fatal", dijo el cantante luego de ser consultado sobre si la joven bailarina está esperando un hijo suyo.

¿Josimar Fidel será padre nuevamente?

Así también, no quiso responder respecto a la intervención de María Fe en una clínica de Lima. Según fuentes cercanas a Magaly Medina, ella estuvo internada en un centro de salud privado en San Felipe.

No obstante, la conductora de televisión criticó la forma en que el salsero le respondió a su reportero. “La pregunta no es ofensa, no es ninguna agresión verbal”, dijo la figura de ATV.

¿Josimar Fidel y María Fe Saldaña se casan?

Hace unos días, Josimar Fidel sorprendió a María Fe Saldaña con un llamativo anillo. En entrevista para Domingo al día, el salsero contó detalles de su viaje y el regalo que le hizo a su pareja.

“He comprado un anillo de compromiso, un bolón... He venido con mi pareja y hemos ido a hacer shopping para los bebés allá en Perú, muy pronto van a saber, lo que hemos hecho por ahí… hay una sorpresa que ya todo el Perú se va a enterar. Una sorpresa en el ámbito sentimental y sobre todo familiar”, dijo el salsero.

Josimar Fidel evitó hablar más detalles de su relación con la bailarina de 20 años. “Ustedes mismos se van a enterar, yo a partir de ahora no voy a hablar nada de mi vida, que se enteren ustedes es diferente. Yo no voy a decir nada ahorita, ni mañana, se van a enterar”, agregó el cantante.