Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza acapararon distintos titulares en los medios locales luego que en Esto es guerra se enfrentaran verbalmente en vivo.

Tras ello, mediante Twitter, usuarios volvieron tendencia el altercado entre las integrantes del reality y pidieron por medio de la red social el retiro de la actual conductora.

Un día después, Rosángela Espinoza quedó suspendida de Esto es guerra y no precisamente por la discusión que protagonizó con Jazmín Pinedo, sino por desacatar un castigo que le impuso la producción del programa.

Una vez más las redes sociales volvieron a hacer eco sobre lo sucedido en la emisión de América Televisión. Además, usuarios recordaron la tensa discusión entre la popular ‘Chinita’ y Johanna San Miguel, la primera presentadora del reality.

En aquella oportunidad, la actriz, quien conducía el programa junto a Mathías Brivio, le exigió a Jazmín Pinedo respeto frente a sus compañeros, porque esta le estaba levantando la voz.

“Gino, si tienen algún tema ustedes, por favor, háblenlo afuera. Es que no tienen que meter la cuchara donde no la tienen que meter, ni tú ni Jazmín ni nadie (...) Respeta Jazmín, respeta Jazmín”, se le escuchó decir a la entonces conductora del reality.

PUEDES VER Rosángela Espinoza asegura haber sido suspendida “injustamente” tras pelea con Jazmín Pinedo

“Si tú crees que me puedes hablar así Jazmín, estás bien equivocada, bien equivocada. A mí no me vas a hablar así. Qué lamentable, de verdad”, le dijo Johanna San Miguel a la ‘Chinita’ en medio de una airada discusión por un tema que involucraba el retiro de Rafael Cardozo.

Los internautas utilizaron el material audiovisual para recordarle a Jazmín Pinedo que se ha convertido en la conductora que alguna vez criticó, precisamente cuando ella era una participante en Esto es guerra. Incluso, muchos de los usuarios le pidieron que se disculpe públicamente con Rosángela Espinoza.