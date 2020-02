Jazmín Pinedo responde a usuarios que le piden abandonar Esto es Guerra

Jazmin Pinedo y Rosángela Espinoza continúan en boca de todos tras el enfrentamiento que tuvieron en Esto es Guerra. Después de la acalorada discusión, la conductora dejó en claro que tiene un temperamento fuerte y quien se meta con ella tendrá que afrontar sus reacciones.

Luego de que la popular ‘Chica selfie’ fuera suspendida del reality, las redes sociales han vuelto a poner en tendencia a la popular ‘Chinita’ por el altercado.

El hastag #FueraJazmínDeEEG se hizo viral el último miércoles, llegando a convertirse en la frase más usada en el país. Por ello, los seguidores de la expareja de Gino Assereto no dudaron en consultarle sobre el particular hecho.

“Chinita… veo que te hicieron tendencia en Twitter”, le escribió una de las usuarios de Instagram. Acto seguido, la exintegrante de Las Vengadoras respondió: “Agradezco su tiempo y su vocación”, junto a un emoji de corazón, evitando de esta manera generar más polémica.

Jazmín Pinedo

Todo surgió porque días atrás Jazmin Pinedo se mostró furiosa por un comentario que hizo la autodenominada ‘Barbie peruana’ en el programa, entendiéndolo como una afrenta hacía ella.

“Yo ya conozco tu juego y te voy a pedir que, así como yo no te doy confianza y tu tampoco me das confianza, no te juegues así conmigo”, fue la aclaración que le hizo la popular ‘Chinita’.

Días después, Rosángela Espinoza quedó suspendida del reality por “desacatar” una indicación que le hizo producción. Pese a que la ‘Chica selfie’ explicara que recién tuvo una intervención en su ojos, Mister G decidió imponer el castigo a la modelo.

La también bailarina grabó un video en el que se le vio llorando, dejando en claro que la sanción fue injusta.