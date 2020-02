Ozuna llegó al Festival Viña del Mar con todo su reggaetón. El ‘negrito ojos claros’ se bajó de una camioneta con lunas polarizadas para ingresar al ‘túnel de los artistas’.

Vestido con una polera amarilla y con una gran imagen de la Estatua de la Libertad, el artista levanta la mano, hace gestos de aprobación y manda besos volados para saludar a los seguidores que se encuentran cerca de él. “¡Bien Ozuna! Buena Onda", recalcó el presentador de la previa del evento en un canal de cable.

Asimismo, el cantante recibió elogios de parte de estos presentadores por su acercamiento con la gente y por no tener “poses de divo”. “Qué simpático, me gusta esa energía. Ya se nota otra cosa, viene contento, no hizo desalojar el pasillo, todo el mundo lo saluda, va tirando besos”, subrayaron mientras el cantante ingresaba a su camerino.