Jossmery Toledo es el centro mediático de la noticia por su anuncio de retiro de la Policía Nacional del Perú y las especulaciones de los panelistas de En boca de todos, quienes rumorearon su posible ingreso a Esto es guerra.

Este viernes, durante la emisión del programa de América Televisión, Gino Pesaressi y Jota Benz hablaron sobre este tema y “aprobaron” a la ahora expolicía.

Tras la posible llegada de Jossmery Toledo a Esto es guerra, el productor del reality reveló si la exsuboficial será el nuevo jale de América TV.

“Nos comentaron cuando recién empezó la temporada, pero luego vi que cuando presentaron a todas las chicas, nos dimos cuenta que no estaba (...). Sí, sería un súper jale”, contó Gino Pesaressi.

"Pero ella sería un buen jale, tiene todo el carácter de un policía, tiene un súper físico, sí podría ser”, dijo Jota Benz destacando la formación de la ‘influencer’.

Peter Fajardo habló sobre su encuentro con Jossmery Toledo.

Al respecto, el productor de Esto es guerra, Peter Fajardo, reveló a un medio local que conversó con Jossmery Toledo. Sin embargo, descartó que hablaron sobre su presunta participación en el reality de competencias.

“Hace un par de semanas atrás me la crucé una vez en una reunión, pero no conversé con ella sobre el ingreso al programa. Sé que tenía un tema laboral y ya salió su retiro. Yo ahorita no tengo planeado el ingreso de nadie más, por lo menos no está en lo planes inmediato”, comentó el productor a Perú21.

Jossmery Toledo no forma parte de la PNP

Como se recuerda, a través de Instagram, Jossmery Toledo dio a conocer que su pedido de baja de la PNP había sido aceptado y se mostró nostálgica por su alejamiento de la institución.

“Quiero comentarles que lamentablemente ya aceptaron mi solicitud de pase al retiro. Demoró porque el procedimiento es así, tienen que evaluar para ver si es que me dan de baja o no, y ya aceptaron mi solicitud. Hoy es el último día que hice mi servicio (...). Estoy un poco triste, porque de todas maneras le agarras costumbre y cariño a la institución porque es muy hermosa", comentó.