La modelo Alejandra Baigorria no esperaba escuchar las palabras de Rafael Cardozo, Michelle Soifer y Gino Pesaressi, quienes se refirieron a su participación durante el programa Esto es guerra.

Nadie vio venir que Gino Pesaressi arremetería contra la expareja de Guty Carrera. “Me imagino que justamente para no perder tiempo de competencia han elegido a los capitanes, así que sería bonito ver al capitán de los combatientes que haga la queja”, sostuvo el integrante de América.

A lo cual, el modelo Mario Irivarren se pronunció sobre la palabras emitidas por su compañero. “Esto no es dictadura, Pesaressi, no soy el único que tiene voz y voto acá”, exclamó el combatiente algo exaltado.

Alejandra Baigorria en Esto es guerra

“Gian Piero, yo no se que tanto reclama Rafael, si a la capitana también deberían considerarla. Parece que no la consideran ella estaba presente en la reunión”, dijo la popular ‘Michi’.

Alejandra Baigorria se molesta con sus compañeros

Ante estas palabras la ‘Rubia de gamarra’ no dudó en responder. “Mira, todavía no te han dado la banda, así que no comiences a agarrar el micro como quieres, para comenzar. No he escuchado porque estoy con mi equipo”, dijo Alejandra Baigorria .

“A qué han traído a Pesaressi, si no lo veo competir”, se le escucha decir a la modelo muy molesta al escuchar cómo sus compañeros hablan de ella.

“Me han traído justamente para esto, ‘amor’”, recalcó Gino Pesaressi haciendo alusión a todo lo mencionado durante el programa.

Él no imaginó la respuesta de la expareja de Arturo Caballero. “No me digas amor, no te he dado esas confianzas”, sentenció la ‘guerrera’.