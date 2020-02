A través de su cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas explicó cómo han sido sus días desde que decidió someterse a las quimioterapias para poder vencer el cáncer de mama que padece.

“Han sido días intensos. Sé que hablo siempre de parar, de respirar, de escuchar al cuerpo, pero cómo haces cuando tienes que cumplir con demasiadas cosas y es imposible que puedas mandar un reemplazo”, escribió la modelo.

La integrante de No me digas solterona 2 se comunicó para detallar los malestares que le han hecho regresar al hospital. “Tengo 3 razones por las cuales debería de ir de frente a emergencias. Fiebre, vómitos y diarrea”, manifestó la actriz.

Anahí de Cárdenas en Instagram

De la misma manera, la modelo ha preocupado a su fanáticos al contar lo que le dijo el médico con respecto a su alimentación. “El doctor me dijo que deje de comer frutas y verduras, eso hice y pasó", exclamó la actriz peruana.

Anahí de Cárdenas revela alimentos que no puede consumir

Pero ahora no sé qué comer que me nutra y me caiga bien al estómago. Odio la sopa de pollo, la odio”, sostuvo Anahí de Cárdenas en su cuenta de Instagram.

También aprovechó en pedir a sus seguidores algunas sugerencias para que pueda alimentarse. “Sugerencias. No frutas, ni verduras, nada de fibra, nada con lácteos”, se lee en su red social.

Seguidores de Anahí de Cárdenas le recomiendan menestras y sopas livianas

Ante esta publicación, muchos de los internautas se hicieron presentes con extensos mensajes. “Tal vez avena, quinua o menestras, esas cosas que son nutritivas también”, “Has preguntado o probado con batidos vegetales”, “El membrillo evita las náuseas y los síntomas de la quimio, hazte agua de membrillo con canela”, son algunos de los comentarios que ha recibido.