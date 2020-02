Yahaira Plasencia se reencuentra con Maritza Rodríguez por su cumpleaños [VIDEO]

Yahaira Plasencia le envió un tierno saludo de cumpleaños a Maritza Rodríguez a través de Instagram. La salsera respondió una publicación de su exjefa de prensa en la mencionada red social.

Tras ser tildada de “mala amiga” por haber despedido a la comunicadora sin previo aviso, recibió la visita de la amiga de Jefferson Farfán, dejándole un tierno mensaje. "¡Hoy es un día especial! Hoy no es solo mi cumpleaños! Que reine la paz en nuestros corazones, fue bueno volver a verte Yahaira Plasencia”, escribió.

“Feliz cumpleaños. Hoy, mañana y siempre”, respondió la popular Reina del totó bajo la imagen donde le da un beso en la frente a la empresaria. Así también, compartió el post en sus historias.

La salsera protagonizó tierno encuentro con su exmánager en Instagram. Foto: captura

Cabe señalar que Yahaira Plasencia y Maritza Rodríguez se habían distanciado tras una conferencia de la salsera, organizada por su exmánager. Ella no pensó que la cantante la despediría sin previo aviso.

Maritza Rodríguez acusa a Yahaira Plasencia de no pagarle

Hace unas semanas, Maritza Rodríguez había acusado a la salsera de no querer pagar el dinero que le debía en sus 11 años de servicio. La cantante peruana solo quería reconocerle la mitad del monto económico.

En conversaciones con Válgame, la ex representante de la Reina del totó dio su descargo. “No han dicho en ningún momento que el monto sea excesivo, yo creo que no es excesivo. Es lo que corresponde al tiempo que he trabajado con ella. En reunión se le detalló bien a su hermano a qué correspondería exactamente”, dijo frente a cámaras.