Supervivientes 2020: Gloria Camila y Sofía Suescun en una nueva guerra particular

Gloria Camila y Sofía Suescun volvieron a protagonizar un tenso momento en la segunda gala de Supervivientes 2020. Aparte de los concursantes, ambas colaboradoras han copado protagonismo en el reality.

Esta vez fue Gloria la que empezó la discusión en el programa de televisión, al mencionar que no entendía como Sofía podía defender a su hermano Cristian, cuando había ido de plató en plató hablando mal de él.

Sofía comentó que su hermano Cristian, era muy generoso y que lo había demostrado al nombrar a Alejandro Reyes líder de los siervos por el bajón que había tenido en la semana.

Pero al presentador, Jorge Javier, le llamó más la atención la cara que puso Gloria Camila, “Parece que estás escuchando esperpento”, le dijo.

“Me sorprende la defensa hacia su hermano cuando le ha dejado por los suelos en los platos. Y ahora viene a defenderle como la hermanísima”, dijo Gloria.

Así empezó una batalla de pullas. Sofía respondió: “Yo fui al Deluxe a hablar sobre unos hábitos que quizás no me gustaba porque yo llevo una vida más sana y más ordenada. No como tú que vendes una vida fabulosa pero vas poniendo los cuernos a tu novio pero no veas cómo. Yo soy clara y ella oscurita, rarita”.

Al hablar de su vida amorosa, Gloria Camila rápidamente contestó: “Tú también tendrías que ser valiente con el tema de Kiko Matamoros, no solo pedirme valentía a mí con el tema de Barranco”. El público del plató ovacionó a la tía de Rocío Flores.

“Muy bien, Gloria. Preocúpate por conducir bien”, Sofía continuó. “Y tú por tu novio que se fija en otras teniéndote a ti”, le espetó Gloria.

Sofía mencionó que Gloria aún no ha superado la ruptura con Kiko Jiménez. “Me haz quitado un peso de encima”, dijo Gloria para zanjar la discusión.

Cabe resaltar que Gloria Camila y Sofía Suescun también tuvieron un enfrentamiento en la primera gala de Supervivientes 2020, cuando coincidieron por primera vez en un plató.