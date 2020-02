Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza generaron revuelo por una pelea en vivo en Esto es Guerra. Luego de que ambas integrantes del reality expusieran su incomodidad frente a sus compañeros, la conductora del espacio reveló que el tema lo había conversado con los productores.

“Esto no va a volver a suceder de ninguna manera, porque no era lo correcto, ustedes se merecen disfrutar, divertirse, pasarla bien y ayer terminando el programa ya me reuní con el productor. Sé que las cosas han quedado bastante claras y es por eso que les digo que eso no se va a volver a repetir”, expresó la expareja de Gino Assereto.

En esa misma línea, la conductora de Esto es Guerra dejó en claro que todos merecen respeto, trayendo a colación lo dicho a Rosángela Espinoza cuando la encaró. “No voy a permitir que me pisoteen”.

“Todos merecemos respeto de la misma forma, sin importar la jerarquía, quién eres, en qué lugar estas”, manifestó Jazmín Pinedo.

En la reciente emisión del reality, Rosángela Espinoza quedó suspendida durante un juego de competencia. La ‘Chica selfie’ incumplió las indicaciones que Peter Fajardo le dio, hecho que generó la incomodidad del productor y la sancionó.

Rosángela Espinoza deja mensaje en Instagram tras ser suspendida de Esto es Guerra

La chica reality Rosángela Espinoza se encuentra en stand by en Esto es Guerra, luego que peleara con Jazmín Pinedo.

Después de ser suspendida, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para dejar un contundente mensaje ante la decisión que tomó la producción del programa.

“El que no arriesga no gana. Anoche (27) nos quedamos hasta tarde ensayando para que hoy ustedes puedan disfrutar del lindo espectáculo que se presentó en Divas. Por otro lado, no estoy de acuerdo con mi suspensión, hay cosas que ya no estoy entendiendo. Recuerden que prometí en dar más del 100 %, pero no solo depende de mí”, escribió.