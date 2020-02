El director francés Roman Polanski indicó que no asistirá a la gala de entrega de los premios César del cine francés, los ‘Oscar’ del país galo, tras las protestas de colectivos feministas que causaron las acusaciones de violación sexual hacia el cineasta. El anuncio fue hecho a través de un comunicado.

Las protestas, tanto internas como externas al mundo del cine, empezaron debido a las doce nominaciones que tuvo la película “J’accuse” (El Oficial y el Espía), a pesar de que Polanski contaba con una denuncia de abuso sexual por parte de una actriz de 18 años.

Colectivos feministas de Francia realizaron protestas frente a la Academia de los César debido a las nominaciones a Polanski. (Foto: AP)

“Ya sabemos cómo iba a desarrollarse la noche: activistas me amenazan con un linchamiento público“, indicó en el comunicado enviado a la Agencia France Presse (AFP). Frente a las acusaciones de agresiones en décadas anteriores, el director las calificó de “fantasmas de mentes enfermas”.

Según señala El País, varios colectivos feministas han decidido mantener las protestas convocadas semanas atrás para manifestar su “rechazo" a la celebración de una figura controvertida”. Sin embargo, la quejas no van sólo dirigidas al director, sino a todo el sistema de los César y al cine francés en general.

Asimismo, Roman Polanski señaló que prefiere “no afrontar a un autoproclamado tribunal de la opinión pública” y añadió que tomó esta decisión para “proteger a su familia”.

La actriz Adèle Haenel, uno de los rostros del Me Too en Francia que denunció por acoso sexual al cineasta Christophe Ruggia, comentó hace unos días a The New York Times que “premiar a Polanski sería escupir a la cara de todas las víctimas” porque el mensaje que se daría es que "no pasa nada por violar a mujeres”.