Residente lanza nueva canción y confiesa que pensó en suicidarse [VIDEO]

El rapero Residente, cuyo nombre real es René Pérez Joglar, acaba de sorprender a sus seguidores con un nuevo tema musical en el que habla de su depresión.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete dio a conocer su canción titulada “René”, que es un recorrido de su vida desde su niñez hasta la actualidad, donde habla de sus defectos, tristezas , familia y amigos.

El anuncio del nuevo tema viene con una dura revelación del cantante, pues confesó que una vez estuvo a punto de acabar con su vida durante una gira en México.

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía por qué”, escribió en la publicación en Instagram.

Luego contó la peligrosa idea que se le pasó por la mente: “Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”.

En la canción, el rapero Residente cuenta también cómo se sintió cuando tuvo que pasar por aquel difícil momento en su vida.

“Y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río, el concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira, mi hijo tiene que comer así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo, no se pa´ dónde voy, pero sé de dónde vengo”, se puede escuchar como parte de la letra de la pieza musical.

El video musical muestra además fotos inéditas de la niñez de Residente, así como de su hijo Milo, quien es producto de la relación que tuvo con la actriz argentina Soledad Fandiño.