Paula Manzanal envía indirecta a Rodrigo González: “Yo siempre he trabajado en mis redes”

La influencer Paula Manzanal se comunicó con sus seguidores para desmentir los rumores sobre el final de su matrimonio, asegurando que lleva más de un año viviendo en España junto con su esposo.

“No es como el medio dice, yo nunca me divorcié, nunca me separé. El hecho que mi esposo no esté conmigo todos los días es porque hemos estado haciendo documentaciones para mi ciudadanía en Australia, para que mi hijo y yo podamos mudarnos con él en Australia”, manifestó la influencer.

De la misma manera, la peruana reveló cómo es la relación que lleva con su pareja, asegurando que hasta el momento no han tenido ninguna discusión. “Hablamos todos los días, nos llevamos súper bien, nunca nos hemos peleado”, sostuvo la modelo.

Asimismo, la influencer habló sobre el desempeño laboral que realiza su esposo y recalcó que él trabaja en las minas. Ambos realizan actividades distintas.

La ex chica reality utilizó su cuenta de Instagram para acabar con las críticas que ha venido recibiendo por parte de Rodrigo González, quien dejó entrever que ella no trabaja, ni hace nada, pero que sí viaja por diferentes partes del mundo.

“Yo siempre he trabajado en mis redes. Si ustedes van a mis redes y ven etiquetas en cada foto, son etiquetas de campañas que me pagan. Son del extranjero, no son peruanas, porque el mercado en Perú de redes sociales todavía no paga tan bien como el extranjero”, sentenció Paula Manzanal.

Aseguró, además, que su expareja no quiere hacerse cargo de la pensión de su hijo. “Hasta yo me río porque sabemos tú y yo que mi donante no me manda ni un centavo, así que si no trabajara, ¿mi hijo de qué comería?”, finalizó.