El presentador Yaco Eskenazi aprovechó las cámaras para hablar sobre los proyectos que ha empezado junto a la productora Michelle Alexander y aclarar su situación con la modelo Natalie Vértiz.

“Siempre con toda la disposición para trabajar, Mi mamá cocina mejor que la tuya es parte de mi vida. Estuve un par de meses de vacaciones y ahora volviendo a la ‘chamba’ comprometido con la novela”, dijo el exchico reality.

“Estoy contento, estoy en una etapa de mi vida que vuelvo a salir a flote como saben he estado pasando algunos días difíciles”, manifestó Yaco Eskenazi .

“Todas las personas somos diferentes y tenemos maneras diferentes de asumir la pena. Mi personalidad hace que no hable mucho, me pongo un poco antipático todo me fastidia y me pongo renegón”, exclamó el esposo de Natalie Vértiz.

Aclaró, además, los rumores que se han generado sobre su relación. “No necesariamente ha sido una pelea, a eso se le suma de que ella viaja, entonces sí hubo un distanciamiento, pero no significa que no estemos juntos. Ella estaba en un lugar yo en otro asumiendo mi pena y ella en lo suyo en su trabajo”, sostuvo el ex chico reality.

“Ella no puede dejar de trabajar. Asumo mis penas solo. Ella me acompañó en los momentos que tuvo que hacerlo y ahora estoy mejor, vuelvo a ser el mismo de antes eso hace que todo fluya y que la relación se sienta mejor”, expresó el conductor.

Asimismo, recalcó cómo ha manejado esta situación. “Se malinterpretó, pero yo fui claro. Yo dije que cada uno supera su pena a su manera, soy una persona muy especial en ese sentido y eso hizo que no estemos tan conectados, pero no significa que nos vamos a divorciar”, finalizó la figura de América.