Milena Zárate está enfocada totalmente en su carrera artística y viene trabajando en una nueva producción musical. Así lo hizo saber en una conversación que tuvo con un medio de comunicación.

La colombiana reveló, en un informe de El Popular, que está en un proceso de internacionalización. Esto la está llevando a viajar por países como Estados Unidos y México.

Milena Zárate evalúa irse del Perú para expandir su carrera artística.

“Estoy en un proyecto en el que se han estado grabando estos meses en Estados Unidos y México. Están negociando para poderlo pasar en Telemundo y acá por Movistar”, dijo la expareja de Edwin Sierra.

“Me voy de gira por Estados Unidos”, agregó la extranjera. Así también, no descartó la posibilidad de irse a vivir fuera del país.

“Si se me da ahora (la oportunidad) con un representante que tengo en Estados Unidos no le voy a decir que no”, sostuvo destacando que eso le ayudará a darle una facilidad en este nuevo impulso a su carrera.

Milena Zárate busca la tranquilidad al lado de su hija

En otro momento de la entrevista, Milena Zárate dijo que este posible viaje a Estados Unidos se verá enmarcado por estar junto a su pequeña hija, fruto de su relación que tuvo con Edwin Sierra.

“Si veo que tengo un mejor futuro para irme con mi hija por un buen tiempo, de hecho que lo voy a aprovechar”, precisó la colombiana, quien también acotó que no volvería a llorar por una persona.

“Ya no sufro por amor, aprendí de los golpes de la vida. Si me es infiel, entonces lo cambio por otro que me valore. Ya ni me voy a pelear, que se lo lleven”, sostuvo Milena sobre sus problemas que vivió en el ambiente sentimental.