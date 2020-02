‘Dos hermanas’: nueva telenovela de Michelle Alexander

Redacción Fama

La nueva telenovela de América Televisión, ‘Dos hermanas’, tiene en el elenco a figuras del teatro y del cine, una de ellas es la destacada actriz Mayella Lloclla, ‘Vilma’ en la adaptación de Un mundo para Julius que veremos en breve en el cine. Lloclla vuelve a la televisión como protagonista de un melodrama que se inicia con un atentado terrorista en el sur del Perú y que, como una de las secuelas, dejará a una familia partida: una de las hijas se queda en la sierra y la otra es adoptada por una familia de la clase alta limeña.

“Es una historia potente que habla sobre la identidad peruana. Nosotros que choleamos siempre, siendo cholos, ¿no?”, nos dijo y adelanta que veremos un guion que muestra la discriminación dura que existe. “Clasismo y racismo, todo. Eso se va a ver en la historia”.

Lloclla, inmersa más en proyectos de cine, contó que quería volver a trabajar con Michelle Alexander con quien hizo hace 16 años ‘Dina Páucar’. “¡Por fin regresé a la televisión (sonríe)! Con Michelle siempre han estado las propuestas de volver y se cruzaban los tiempos, estaba afanada con el cine, pero ahora con mucha anticipación pudimos coincidir y estoy entusiasmada porque fue la primera que apostó por mí”.

En ese sentido, no cuestiona el ingreso de nuevas figuras a la actuación, en este caso, Melissa Paredes, quien el año pasado estuvo en el reparto de Pantaleón y las visitadoras. “Yo recuerdo mis inicios, también empecé alguna vez y los actores que me tocaron en ese tiempo fueron maravillosos. Humberto Cavero y Haydée Cáceres fueron profesionales y me ayudaban, me enseñaban, yo crecí admirándolos hasta el día de hoy. Todo lo que sé o lo poco que he aprendido, poder transmitirlo a nuevas generaciones, para mí está bien”, comenta y agrega en general: “Ya dependerá de cada uno si quiere seguir en este mundo, tienen una oportunidad y también para prepararse. Va a la par”.

Yaco Eskenazi, conocido por el reality ‘Esto es guerra’, vuelve a una telenovela de Del Barrio compartiendo guion con Lloclla. En las imágenes promocionales, los muestran como pareja en ficción. “Mi personaje es ‘Gustavo Alemán’, es un abogado un poco ‘malulo’, le gustan las mujeres y saca provecho siempre de ellas. Ahora lo van a ir conociendo, él trabaja en Italia en una empresa de la familia, tiene una relación con ellos que son millonarios. Es chévere, es un personaje que me traza un nuevo reto”, dijo en la conferencia de ayer. ‘Dos hermanas’ se estrena este miércoles.

“La mayor (Paredes) tiene como objetivo de vida encontrar a su hermana. Vamos a ver su lucha infatigable. Y al lado de eso, es una madre de familia, como muchas en el Perú, de un barrio donde las mujeres son las jefas del hogar, que sacan adelante a sus hijos”, declaró Alexander. La productora mostró en la conferencia una de las pulseras que son tejidas a mano en las comunidades andinas, esta será pieza del guion y son parte de un proyecto de la ONG Amantaní.

En el elenco también destacan Marisol Aguirre, Silvia Bardales, Julián Legaspi, Marcello Rivera, Sandra Vergara, entre otros.