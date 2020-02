Niurka confiesa que quiere aventura amorosa con Maribel Guardia y ella la rechaza

La siempre polémica Niurka Marcos confesó que a pesar de que nunca tuvo experiencias lésbicas, no se cierra a la idea y hasta le gustaría iniciar una experiencia amorosa con una mujer. Al ser consultada por alguna que la haya enamorado, la ex Aventurera mencionó el nombre de la presentadora Maribel Guardia.

Todo inició con el beso ante las cámaras que Niurka Marcos le dio a Yolanda Andrade y a pesar de que este hecho se convirtió en tendencia, la cubana le restó importancia y se animó a contar algunos de sus gustos lésbicos. “Eso no fue nada, eso fue un piquito para dale la bienvenida. Yo estoy muy por encima de esas cosas vanales, yo no soy lesbiana, pero amo a las personas”, señaló la famosa.

Fiel a su estilo, Niurka Marcos se mostró dispuesta a vivir una nueva experiencia en su vida y continuó con las confesiones. “Nunca lo he hecho, pero se van a enterar si a esa persona no le importa que ustedes se enteren, porque eso no se debe ocultar. Hay que ser libres en todos los aspectos, aparte no sería nada nuevo, no sería la primera ni la última”, agregó.

El comentario de Niurka que más revuelo causó entre sus seguidores, fue cuando aseguró que le gustaría tener un affaire con la presentadora costarricense Maribel Guardia. “A Maribel me la comería, está bella, es mayor que yo por como 10 años”, manifestó la también bailarina para el programa Venga la alegría.

Las declaraciones de la cubana llegaron hasta los oídos de Maribel Guardia, quien respondió de manera directa. Sostuvo que tiene un inconveniente para estar con Niurka. “Qué bueno que ninguna de las dos somos (lesbianas)... y tengo yo a mi marido, sino...”, refirió la actriz y cantante.