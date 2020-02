El encuentro de Magaly Medina y Rodrigo González generó revuelo en las redes sociales. Ahora, la misma producción de Magaly TV, la firme realizó la publicidad oficial para la entrevista mutua que se realizará el lunes 2 de marzo.

En el reciente programa, la estrella de ATV dio algunos detalles de lo que conversó con la exfigura de Latina.

“Este lunes, él y yo vamos a estar acá, no frente a frente sino frente a ustedes y la farándula (...). Será motivo para que él se siente junto conmigo y rajemos todo lo que se ha aguantado, lleva 7 meses sin una cámara de televisión”, se le escuchó decir a Magaly Medina.

“Va a ser una entrevista mutua, supongo, porque vamos a hacer algunas cosas que, supongo, a ustedes les va a gustar”, acotó.

En otro momento, la figura de ATV reveló que Rodrigo González le pidió que se reunieran a ensayar algunas coreografías de baile, con la que buscan entretener a la audiencia.

“No, no vamos a bailar (...). Nuestros cuatro pies izquierdos que tenemos no nos lo permitirían, aunque Peluchín quiere ensayar este fin de semana, coreografía quiere hacer. Pero a mal palo se ha arrimado, porque realmente yo necesito mucha ayuda, y no creo que en un par de clases pueda aprender algo”, confesó la ‘Urraca’.

En tanto, Rodrigo González recordó una fotografía del pasado junto a Magaly Medina.

“Volvemos al pasado con la cobra Huachana y la serpiente limeña”, se lee un post que realizó ‘Peluchín’ en Instagram.

Finalmente, la ‘Urraca’ aseguró que el encuentro por las pantallas de televisión entre ella y González se dará gracias al pedido de la audiencia.