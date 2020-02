Magaly Medina reta a Jossmery Toledo para estar cara a cara en su programa

Jossmery Toledo oficialmente ya no pertenece más a la Policía Nacional del Perú. Después del anuncio, la modelo apareció en en aniversario del distrito de Lurín.

De acuerdo con las imágenes del programa de Magaly Medina, la también influencer se lució en un carro alegórico, mismo carnaval de Río de Janeiro pero sin baile.

La exsuboficial Jossmery Toledo vistió con una candidata de certamen de belleza, mientras un carro alegórico recorría por las calles de la ciudad ubicada al sur de Lima.

“Ella no fue al sambódromo de Río de Janeiro, no, ella estuvo en un carro alegórico. No como en los que desfiló Thaísa Leal, nada de eso. Pero era el aniversario en Lurín, a ella la contrataron y estuvo subida en su carro alegórico. Ahí no tenía que hablar, nada que decir, solo paradita nomás, ni siquiera tenía que bailar como Thaísa Leal”, argumentó la popular ‘Urraca’.

PUEDES VER Jossmery Toledo y Christopher Olivares son captados nuevamente juntos [VIDEO]

En ese contexto, la conductora de ATV expresó que al fin puede hacer lo que más le gusta después del escándalo que generó su pase al retiro de la PNP.

En otro momento, Magaly Medina recordó las diversas invitaciones que le hizo a la modelo para que esté en su programa.

“Lo que nosotros queremos sabes cuándo va a venir al programa. Porque, de verdad, la hemos invitado varias veces y que venga, que nos conteste. Antes era ‘no, no puedo, porque mi institución no me lo permite, no puedo hablar’. Ahora ya no es policía, puede darle entrevistas a quien sea”, manifestó la estrella de ATV.