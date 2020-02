Magaly Medina responde a Carlos Vílchez por defender a Jean Deza [VIDEO]

Jean Deza sigue en el ojo de la tormenta. Luego de que el programa de Magaly Medina exhibiera al jugador de Alianza Lima celebrando el cumpleaños de su amiga Olinda Castañeda teniendo programado un entrenamiento a la mañana siguiente, el actor cómico Carlos Vílchez salió en defensa del futbolista.

Como se recuerda algunos comentaristas deportivos se han pronunciado al respecto, defendiendo al jugador, como Erick Osores. También Carlos Vílchez dijo que Deza venía siendo perseguido por la popular ‘Urraca’ y sus reporteros.

Ante lo cual, Magaly Medina le respondió en la última emisión de su programa, el 27 de febrero.

“Ha metido su cuchara donde nadie lo ha llamado. El actor de El Wasap de JB ha metido su cuchara para defender a Deza. Mejor calladito se hubiera quedado”, comenzó diciendo la presentadora de espectáculos.

“Dice Vílchez que existe persecución contra Jean Deza. Pobrecito. Lo que pasa es que Carlos Vílchez, alguna vez, también era caserito de nuestros ‘ampays’”, aseguró Magaly Medina.

Asimismo, luego de leer en vivo las declaraciones de la popular ‘Carlota’ agregó que ella no buscó captar al futbolista, sino que fue avisada: “Ni lo buscamos, nos lo encontramos (…) era una fiesta, estaba en la ventana, los vecinos nos avisan, siempre hay alguien que avisa”, añadió la conductora.

Además, reafirmó su posición negando una posible persecución contra el deportista:

“Pero qué le pasa a Carlos Vílchez. Ahora resulta que es amigo de los peloteros, ahora resulta que todos son pobres chicos. No, yo creo que, si la gente es disciplinada y cumple esa vida que tiene que tener, nadie los va a ‘ampayar’ ni les va a decir nada, así que aquí no hay pobrecitos, no hay persecución”, aseveró firmemente la conductora.