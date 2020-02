Jean Deza: las denuncias por violencia física de sus exparejas [VIDEO]

Jean Deza ha sido cuestionado en estos últimos meses por haber sido ampayado tres veces en fiestas hasta altas horas de la noche, pero ahora también salen a la luz graves denuncias por violencia física y psicológica realizadas por sus exparejas.

El futbolista de Alianza Lima habría agredido a su entonces esposa Kleydi Rossi Medina, también a su exnovia Andrea Castillo y tiene un denuncia pública por no reconocer al hijo que había tenido con Hillary Ariazaga.

La primera denuncia por violencia familiar la puso su pareja Kleydi Rossi Medina en el 2015. En el parte policial la joven contó las agresiones que recibió de parte de Jean Deza.

“Llegó a las 9 horas gritando y diciendo palabras soeces, además de golpearla en rostro. Cuando intentó llamar a la policía su cónyuge le tiró el teléfono e intentó agredir con el cuchillo”, fue el testimonio que dio la exesposa ante la policía y que fue difundido en el programa Magaly TV, La firme.

Un mes y medio después, su entonces esposa regresó a la comisaria. Esta vez para denunciar al futbolista por agredirla físicamente cuando estaba en estado de gestación.

“Me ha ahorcado, ha estado buscándome para que lo perdone, me dice que se va a someter a tratamiento psicológico,, pero nada de eso lo hace", declaró Kleydi Rossi Medina a la prensa.

A causa de estas denuncias, el futbolista fue condenado a jornadas de servicio comunitario y 500 soles de reparación civil.

Pero esta denuncia no ha sido la única, pues su exnovia Andrea Castillo de 21 años también lo acusó de ejercer violencia física y psicológica en su contra.

Jean Deza volvió a aparecer en un programa de espectáculos por tercera vez. Foto: Difusión

“Yo fui a una reunión de unas amigas, y por demorar una hora y media, me empezó a ahorcar, me pateó, me botó de la casa”, contó la joven en el parte policial.

Por último, la joven Hillary Arizaga lo denunció públicamente en el programa Magaly TV, La firme por no reconocer al hijo que tuvo con ella, mientras él estaba casado.

“Jean Deza me enamoraste, tuvimos un hijo juntos y ahora no lo quieres reconocer, no le quieras dar los derechos que realmente merece, solamente te pido que no seas mal padre, que te preocupes por él", expuso la joven.

Kleydi Rossi lo volvió a denunciar por violencia física cuando estaba embarazada. Foto: Archivo

El último ampay de Jean Deza

El jugador de futbol fue descubierto por las cámaras del programa de Magaly Medina mientras se divertía con las modelos Shirley Arica y Olinda Castañeda, en la casa de la última cuando debía entrenar con su equipo al día siguiente.

Uno de los primeros en opinar del tema fue el periodista deportivo Erick Osores, quien minimizó las imágenes de Magaly TV y lanzó un comentario homofóbico.

“Me llamaría la atención si sale con dos trabucos, si está con dos chicas no pasa nada. Te encanta ver la vida privada entonces termina de entrenar, se va a su casa y se queda encerrado toda la noche”, señaló el conductor del programa Futboleros 2.0.