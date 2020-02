Jazmín Pinedo sufre percance con su hija: “No quiero que le digas a nadie mi amor”

La exchica reality Jazmín Pinedo después de anunciar su distanciamiento con Gino Assereto ha demostrado ser una buena madre, tras compartir gratas anécdotas con su pequeña Khaleesi.

A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró a todos sus seguidores el desayuno que compartía junto con su hija, sin imaginar que su primogénita le haría pasar un bochornoso momento.

Justo cuando la conductora de Esto es guerra conversaba con su engreída entró una llamada a su celular, la modelo respondió sin pensar que este acto molestaría a la hija de Gino Assereto.

“Mami, estoy molesta porque no quiero que le digas a nadie mi amor”, exclamó la pequeña dirigiéndose hacia su madre, quien conversaba con su maquillador.

Pero Khaleesi no conforme con la respuesta que le dio su madre, volvió a recalcar su molestia. “Igual, no quiero que le digas a nadie mi amor”, se le escucha decir a la pequeña mediante sus historias de Instagram de la conductora.

Esta reacción causó mucha sorpresa en la ex chica reality, ya que no esperaba que su primogénita le dijera esas palabras. “Ok, no le digo a nadie mi amor”, dijo Jazmín Pinedo para tranquilizar la cólera de su pequeña.

Desde que la conductora dio a conocer el fin de su relación con el integrante de Esto es guerra, ambos modelos no han dejado que esta decisión afecte en el crecimiento de su hija, pues aún comparten momentos en familia.