Rosángela Espinoza lloró al ser suspendida de Esto es Guerra. Durante el reality, la popular ‘Chica Selfie’ desacató algunas indicaciones que le hizo el productor Mister G, hecho que le generó el castigo en su contra.

A través de sus historias de Instagram, la modelo no se quedó callada y envió un mensaje a Jazmín Pinedo, además de dejar en claro que la sanción fue injusta.

“De verdad qué falta de consideración, saben que yo estoy operada de la vista y me hacen esto. Gracias, Peter Fajardo”, dijo Rosángela Espinoza en en Esto es Guerra, después de que no quiso caer boca abajo en un recipiente lleno de talco.

De inmediato, la producción no se hizo esperar: “100 puntos menos para los combatientes y Rosángela queda suspendida”, dijo Mister G.

Poco después de abandonar Esto es Guerra, Rosángela Espinoza, con evidente incomodidad dijo lo siguiente: “Ya creo que es mucho, no me estoy sintiendo bien, suspendida mintiendo, así con las cosas”.

También, la modelo aprovecho sus historias de Instagram para enviarle un mensaje a Jazmín Pinedo, con quien tuvo un fuerte intercambio de palabras en la emisión pasada del reality.

“Otras personas no piden disculpas (...) claro, yo sí, yo sí suspendida injustamente, lo dejo al criterio del público, saben que pasa”, manifestó la ‘Chica selfie’.

Entre lágrimas, Rosángela Espinoza se defendió aduciendo que ella se esfuerza para hacer bien las cosas en Esto es Guerra y que, pese a ello, la terminaron suspendiendo injustamente.

“Ayer me quedé hasta casi la 1 de la mañana ensayando con las chicas para dar buen espectáculo y miran lo que hacen. No entiendo, me parece totalmente injusto”, acotó.