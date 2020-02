La chica reality Ivana Yturbe se refirió a la presencia de Yahaira Plasencia en el estudio de Divas y negó tener problemas con la salsera por su vinculación con el futbolista Jefferson Farfán.

Como se sabe, ambas estuvieron envueltas en una controversia debido a la difusión de un audio donde se le escucha referirse a Yahaira Plasencia y su relación ‘amical’ con Jefferson Farfán.

Por eso, la modelo fue abordada por cámaras del programa América Espectáculos y respondió lo siguiente: “Eso fue una broma entre amigas y no creo que ella tome en serio eso”, dijo Ivana muy tranquila.

Además, opinó sobre el performance de Yahaira en Divas: “Me parece una chica súper talentosa, canta y baila increíble”, indicó Ivana.

Asimismo, al ser cuestionada por el reportero del programa sobre si tuvo la oportunidad de saludar a Yahaira Plasencia en los camerinos, dijo: “No, no nos hemos cruzado porque hoy hicimos fotos para el canal, pero no tengo problema”, aseguró la ‘Princesa inca’.

Por otro lado, Ivana Yturbe no descartó poder estar al lado de la ‘Reina del totó’ si la producción de Esto es Guerra se lo permite: “Mi fuerte no es bailar, pero me encantaría que me enseñe a bailar como ella”, comentó.

PUEDES VER Belén Estévez y Arturo Chumbe protagonizan fuerte discusión por Ivana Yturbe

Yahaira Plasencia y su presentación en Divas

Yahaira Plasencia deslumbra en EEG a ritmo de "Mueve el totó"

La amiga de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia sorprendió a los televidentes de Esto es Guerra al presentar una coreografía, calificada como increíble por Belén Estévez, durante la secuencia ‘Divas’.

Como se sabe, la cantante se presentó en el set del reality de competencias para entonar sus mejores temas y bailar a ritmo de “Mueve el totó”, canción con la que fue identificada por muchos años.