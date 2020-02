Angie Arizaga confunde a CR7 con Lionel Messi en EEG [VIDEO]

Angie Arizaga cometió un notorio error en una de las competencias de Esto es guerra. Durante la emisión del lunes 25 de febrero, la ‘combatiente’ se dispuso a enfrentarse con Tepha Loza en un juego de preguntas y respuestas.

Jazmín Pinedo le preguntó a la popular Negrita sobre qué qué jugador de fútbol era conocido como CR7. La amiga de Jota Benz se quedó en silencio unos segundos pero luego respondió, dubitativa, que se trataba del delantero de la selección argentina de fútbol.

Angie Arizaga integrante del programa reality más famoso "Esto es Guerra"

“El argentino Messi”, dijo Angie Arizaga, generando la risa de Gian Piero Díaz. Acto seguido, la conductora de televisión le corrigió el error mencionando de que la respuesta correcta era Cristiano Ronaldo.

Como se recuerda, el futbolista portugués es conocido como CR7 en el ámbito deportivo y popular. El apelativo viene de las iniciales de su nombre y el número de camiseta que viste en las canchas.

Angie Arizaga no sabía quién era Jose Olaya

En otra emisión del programa, la competidora pasó un tenso momento al desconocer quién era el héroe nacional José Olaya. La combatiente no supo describir al personaje de la historia de nuestro país.

“Este… es así de historia”, “Es de aquellos tiempos bien antiguos”, "Este… ¿cómo se llama mi hermano?”, “Este… ¿cómo le dicen a los pepes?”, decía con una actitud desesperada Angie Arizaga a Hugo García.

Así también, Tepha Loza evidenció su falta de conocimiento de cultura general al no poder identificar la figura de Simón Bolívar.

“Ah… un libertador...no, no, no. Este…”, “Es que no, no sé… no sé, no sé”, insistía la chica reality. Finalmente recordó de que se trata del libertador venezolano.