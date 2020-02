Danna Paola: “Casi dejo de actuar por el bullying”

La actriz mexicana Danna Paola, a quien pronto volveremos a ver en su papel de ‘Lu’ en la tercera temporada de la serie Élite, confesó en una entrevista en España, que estuvo a punto de patear el tablero y dejar el arte debido al bullying que sufría desde que era una niña.

"Hace siete años estuve a nada de retirarme del medio artístico porque estaba harta y quería estudiar gastronomía en Le Cordon Bleu”, contó la cantante y actual jurado del reality de talentos mexicano La Academia, al programa español La Resistencia donde promociona el retorno de la serie de Netflix.

Según Danna Paola, su vida no ha sido fácil. “Siempre sufrí mucho bullying porque la gente no creía en mí, no me tomaban en serio. Fue complicado. Era una adolescente muy rebelde”, confesó y luego admitió que estaba un poco cansada de actuar y cantar.

Sin embargo, confiesa, que hubo un punto de inflexión que hizo que todo cambiara para bien: el ofrecimiento de un personaje en un musical. “Llegó Wicked, en la que yo era la bruja verde, la hicimos una temporada en México y creí en mí como cantante”, reveló tras admitir, entre risas, que hoy en día canta, actúa y también cocina.